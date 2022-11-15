فيرنانديز يُصيب رونالدو بالصدمة في معسكر البرتغال (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسبب برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في إصابة زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالصدمة، خلال تواجدهما في معسكر المنتخب البرتغالي اليوم الثلاثاء.

ودخل فيرنانديز إلى غرفة الملابس في وجود رونالدو وتجاهل مصافحته، قبل أن ينظر له رونالدو مندهشاً، ليضطر فيرنانديز إلى مصافحة الدون لكن دون اهتمام، وهو ما ظهر في مقطع فيديو متداول عبر موقع "تويتر".

ويبدو أن تصريحات كريستيانو رونالدو ضد مانشستر يونايتد وإريك تين هاغ المدير الفني للفريق، تسببت في غضب فيرنانديز تجاه رونالدو.

وكانت شبكة "ESPN" أشارت إلى أن تين هاغ أبلغ إدارة مانشستر يونايتد، بأن رونالدو لن يلعب للفريق مجدداً، بعد تصريحاته ضده وضد إدارة النادي.

وأوضحت التقارير أن الفريق القانوني لنادي مانشستر يونايتد يدرس حالياً موقف فسخ العقد مع رونالدو، ورحيله بعد تصريحاته الهجومية.

وكان مانشستر يونايتد أصدر بياناً رسمياً خلال الساعات الماضية أعلن خلاله دراسته للموقف بشكل كامل قبل أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة، وفقاً للحقائق الكاملة كما ذكر في البيان.

الصدمة تطغي على ملامح رونالدو بسبب تجاهل فيرنانديز لمصافحته في معسكر #البرتغالhttps://t.co/LDNj0jDRN1 pic.twitter.com/0y0Yp6L76z — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 15, 2022

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