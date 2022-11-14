مانشستر يونايتد يصدر بياناً رسمياً بسبب تصريحات رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر نادي مانشستر يونايتد بياناً رسمياً، يعلق خلاله على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي انتقد فيها إدارة النادي الإنجليزي، وكذلك إريك تين هاغ المدير الفني.

وجاء البيان على النحو الآتي:

"مانشستر يونايتد منتبه للتغطية الإعلامية الخاصة بمقابلة رونالدو، وسينظر النادي في اتخاذ القرار المناسب بعد التأكد من جميع الحقائق".

وأضاف البيان: "تركيزنا منصب حالياً على التحضير للنصف الثاني من الموسم، واستكمال الزخم والإيمان والاتحاد بين اللاعبين والمدرب والطاقم التدريبي والجماهير".

وكان رونالدو أشار في حواره عبر صحيفة "ّذا صن" إلى أنه كبش فداء لكل خطأ مُرتكب في اليونايتد، مشدداً على أنه لم ينل الاحترام من إدارة النادي وكذلك من المدرب تين هاغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز