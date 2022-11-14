بسبب تصريحاته النارية.. مانشستر يونايتد يوقع عقوبة مالية ضخمة على رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر نادي مانشستر يونايتد توقيع غرامة مالية كبيرة على كريستيانو رونالدو، بعد تصريحاته النارية والغير متوقعة التي أطلقها خلال الساعات الماضية مع صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، ضد إدارة النادي والجهاز الفني.

وبحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن العقوبة الموقعة من قبل إدارة اليونايتد على رونالدو تبلغ مليون جنيه أسترليني.

وتعتبر هذه الغرامة الثانية لرونالدو في أقل من شهر، فقبل أسبوعين تم توقيع غرامة مالية عليه بعدما رفض الدخول كبديل في مواجهة توتنهام، قبل أن يغادر الملعب قبل صافرة نهاية اللقاء.

وأكدت صحيفة "مترو"، أن مسوؤلي مانشستر يونايتد رفضوا التعليق على تصريحات رونالدو، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنهم استنكروا هذه التصريحات.

وانتقد رونالدو خلال تصريحاته إدارة اليونايتد وطريقة إدارتهم للنادي، مشدداً على أن النادي الإنجليزي متأخر على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى تصريحاته ضد إيرك تين هاغ مدرب الفريق، حيث أعلنها صريحة أنه لا يحترمه كرد فعل على عدم احترام تين هاغ له.

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