ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق كأس العالم 2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار على مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، قبل بدء فترة التوقف لخوض نهائيات كأس العالم 2022.

وشهدت منافسات هذه الجولة هزيمة مفاجئة لمانشستر سيتي، في عقر داره أمام ضيفه برينتفورد (1-2) على ملعب الاتحاد، وفشل النرويجي إيرلينغ هالاند في تسجيل أي هدف ليتوقف رصيده عند 18 هدفاً، لكنه مازال يتصدر قائمة الهدافين.

بينما حقق توتنهام فوزاً صعباً على ضيفه ليدز يونايتد (4-3)، وأحرز النجم الإنجليزي هاري كين هدفاً للسبيرز ليعزز موقعه في وصافة جدول الهدافين خلف هالاند.

وفاز ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون (3-1) بملعبه آنفيلد، وخرج مانشستر يونايتد بفوز ثمين من ملعب مضيفه فولهام (2-1)، بفضل المهاجم الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو (18 عاما) الذي اقتنص هدف الفوز للشياطين الحمر في الوقت القاتل.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء الجولة 16:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 18 هدفاً

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 12 هدفاً

3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 10 أهداف

4- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 9 أهداف

5- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 9 أهداف

6- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 8 أهداف

7- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 7 أهداف

8- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

9- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 7 أهداف

10- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 7 أهداف

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز