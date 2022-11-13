الإنتر إلى المربع الذهبي بفوز مثير على أتالانتا في الدوري الإيطالي

المصدر: أ ف ب

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أسقط إنتر مضيفه أتالانتا 3-2 السبت وفض الشراكة معه في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، الاخيرة قبل التوقف من أجل بطولة كأس العالم في قطر التي تنطلق الاسبوع المقبل.

وتقدم أصحاب الارض بركلة جزاء للنيجيري أديمولا لوكمان (25)، فيما عادل البوسني إدين دجيكو لإنتر (36) قبل أن يمنحه التقدم (56). وسجل الارجنتيني خوسيه-لويس بالومينو الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه (61) قبل أن يقلص شخصيًا الفارق لأصحاب الارض من دون أن يجنبهم الهزيمة (77).

ودخل الفريقان الى المواجهة في برغامو بنفس الرصيد قبل أن يرفع إنتر رصيده الى 30 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع كل من ميلان الثالث ولاتسيو الثاني اللذين يواجهان لاحقًا الضيف فيورنتينا والمضيف يوفنتوس (28 نقطة) تواليًا.

ويحلق نابولي على بعد 9 نقاط في الصدارة بعد فوزه 3-2 على أودينيزي السبت.

وحصل أتالانتا على الفرص الاخطر في الشوط الاول وكاد أن يفتتح التسجيل عندما وصلت كرة بعيدة الى الهولندي تون كوبميانرس الى يمين المنطقة، روضها وسددها قوية تصدى لها الحارس الكاميروني أندريه أونانا وحوّلها الى ركنية، قبل أن يتألق مجددًا في الكرة الناتجة عنها بتصديه الرائع لرأسية بالومينو (16).

وتحصل الكولومبي دوفان ساباتا على ركلة جزاء لأصحاب الارض إثر عرقلة من الهولندي ستيفان دي فري، انبرى لها لوكمان وسددها جميلة عالية الى يسار الحارس الارجنتيني خوان موسو (25).

وعادل فريق المدرب سيموني إنزاغي النتيجة من الفرصة الوحيدة المحققة له في الشوط الاول ومن لعبة جميلة، بعد أن رفع التركي هاكان تشالهان أوغلو عرضية بعيدة، تابعها الارجنتيني لاوتارو مارتينس رأسية خلفية من مشارف المنطقة الى داخلها نحو دجيكو الذي تابعها على الطائر بجانب قدمه في الشباك (36).

وبدا النيراتسوري بحلة أفضل في الشوط الثاني ولم يتأخر في التقدم بالنتيجة بعد عرضية من فيديريكو دي ماركو عن الجهة اليسرى داخل المنطقة تابعها دجيكو من امام المرمى (56).

ومنح بالومينو الهدف الثالث لإنتر بعد أن تابع مارتينيس الكرة برأسه خلفية من ركنية نحو دجيكو، حاول المدافع تشتيتها برأسه إلا أنها دخلت الشباك (61).

وحاول التعويض عن خطئه بتسجيله هدف تقليص الفارق برأسية من ركنية أيضًا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني الخسارة الرابعة هذا الموسم.

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