ميسي في الإمارات غداً

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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يصل إلى أبوظبي، غداً، على متن طائرة خاصة، ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني وسان جيرمان، للانضمام إلى معسكر «التانغو»، في العاصمة، استعداداً لمونديال 2022، ويلتقي منتخبنا الوطني الأول، مع نظيره الأرجنتيني ودياً، الأربعاء المقبل، باستاد محمد بن زايد، ويؤدي «التانغو» غداً تدريباً مفتوحاً باستاد آل نهيان أمام الجماهير ووسائل الإعلام، ونفدت تذاكر المباراة في أقل من 24 ساعة، بعد طرحها للجماهيرمنتصف الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، يواصل منتخب أوروغواي تدريباته باستاد جامعة نيويورك، ويخوض مراناً مفتوحاً بعد غد، بينما يلعب منتخب الكاميرون مع بنما، 18 الجاري في أبوظبي.

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