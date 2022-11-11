ميسي يعود للتدريبات وسان جيرمان يرفض إراحة النجوم

المصدر: وكالات

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عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قبل المباراة الأخيرة لفريقه بالدوري قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم، وأكد كريستوف جالتييه مدرب الفريق أنه لن يريح لاعبيه في مباراة أوكسير بعد غد الأحد.

وغاب ميسي عن المباراة التي فاز فيها فريقه على لوريان 2 / 1 كإجراء احترازي بعدما عانى من التهاب في وتر أخيل الأسبوع الماضي.

وقبل 11 يوما من بدء المنتخب الأرجنتيني لحملته في مباريات المجموعة الثالثة بالمونديال أمام المنتخب السعودي، منح ميسي منتخب بلاده دعما كبيرا من خلال انضمامه لزميله الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي في العودة لتدريبات سان جيرمان.

وبينما أعاد جالتييه التأكيد بأنه يرغب في التعامل مع مخاوف لاعبيه بجدية قبل انطلاق كأس العالم، فإنه لا يخطط ليجعل مباراة الأحد فرصة لإجراء تغييرات.

وقال جالتييه اليوم الجمعة :" كل اللاعبين جاهزون باستثناء فابيان رويز. لم يأت أي لاعب ليقول لي إنه لا يريد اللعب وأن أنه يخشى من خوض هذه المباراة".

وأضاف :"بابي مفتوح دائما. يعرفون أن بإمكانهم المجيء والتحدث طوال الوقت. لن أتفاجأ إذا جاء لاعب وقال لي إنه خائف من المباراة الأخيرة".

وأردف :"لدي التزام بتشكيل فريق تنافسي أمام فريق أوكسير. إذا كان هناك أي تحفظ، سأكون منتبها لتصريحات اللاعبين".

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