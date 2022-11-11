رونالدو يعترف: فكرت في الاعتزال بسبب ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأنه فكر في اعتزال كرة القدم، حال تتويج منافسه اللدود ليونيل ميسي بالكرة الذهبية عام 2019.

وتُوج ميسي بالكرة الذهبية عامي 2019 و2021 ولكن رونالدو لم يعتزل، ورحل من صفوف يوفنتوس الإيطالي (ناديه السابق) وانتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن جزئين من الكتاب الذي يتناول السيرة الذاتية لحياة رونالدو، حيث تضمن الجزء الأول تهديد رونالدو بالاعتزال بسبب ميسي، والجزء الثاني كان مفاجئاً وهو موافقة رونالدو على فكرة الانضمام لباريس سان جيرمان.

وأشار رونالدو في الكتاب الذي نقلت منه الصحيفة الفرنسية بعض الأجزاء: "لقد تجرأت وانتقلت إلى تورينو لتغيير النادي وعرضت نفسي للخطر وتحملت المخاطرة، ومتأكد أن ذلك كان سبب خسارتي للكرة الذهبية في العام الماضي أنا لا أندم على شيء لكن.."، في تلميح لأسفه على فكرة انتقاله إلى يوفنتوس.

وعن لعبه لباريس سان جيرمان، قال رونالدو في الكتاب: "سيكون الأمر رائعاً إذا رأيت نفسي في ملعب حديقة الأمراء أمام 50 ألف برتغالي موجود في باريس".

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