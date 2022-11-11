موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقيمت قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية خلال الساعات الماضية، بعد التعرف على جميع المتأهلين لهذا الدور.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول، فيما سيلتقي مانشستر يونايتد مع بيرنلي، ويتقابل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث، وليستر سيتي مع ميلتون كينز دونز.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية، في الأسبوع الذي يبدأ 19 ديسمبر المقبل، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022 مباشرة.

وجاءت النتائج كاملة لقرعة الدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية، على النحو التالي:

ولفرهامبتون × جيلينجهام

ساوثهامبتون × لينكولن سيتي

بلاكبيرن روفرز × نوتنجهام فورست

نيوكاسل يونايتد × بورنموث

مانشستر سيتي × ليفربول

مانشستر يونايتد × بيرنلي

ميلتون كينز دونز × ليستر سيتي

تشارلتون × برايتون

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