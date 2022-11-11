على رأسها مباراة مانشستر سيتي وليفربول.. نتائج قرعة كأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: وكالات

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أجريت قرعة دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فجر الجمعة، بعد معرفة جميع المتأهلين إلى هذا الدور، وأسفرت عن مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وليفربول.

وفور انتهاء مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، الخميس، أجريت قرعة الدور الرابع لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وأسفرت نتائجها عن مواجهة بين المان سيتي ضد ليفربول، فيما سيلتقي المان يونايتد مع بيرنلي، بينما سيلتقي نيوكاسل يونايتد مع بورنموث، فيما سيلتقي ليستر سيتي مع ميلتون كينز دونز.

نتائج قرعة الدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية

ولفرهامبتون × جيلينجهام

ساوثهامبتون × لينكولن سيتي

بلاكبيرن روفرز × نوتنجهام فورست

نيوكاسل يونايتد × بورنموث

مانشستر سيتي × ليفربول

مانشستر يونايتد × بيرنلي

ميلتون كينز دونز × ليستر سيتي

تشارلتون × برايتون

وستقام مباريات دور الـ 16 من البطولة، بعد كأس العالم قطر 2022 مباشرة.

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