إنجاز تاريخي جديد ينتظر صلاح في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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سيكون بانتظار النجم المصري محمد صلاح إنجاز تاريخي خلال مواجهة فريقه ليفربول مع نظيره ساوثهامبتون، غداً السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يخوض صلاح ظهوره رقم 100 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول على ملعب أنفيلد السبت، وقدم بالفعل 99 هدفاً من عدد مماثل من المباريات.

وسجل صلاح 70 هدفاً وصنع 29 هدفاً إضافياً بقميص ليفربول في أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويمكن أن يصبح الآن ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يساهم بـ 100 هدف من أول 100 مباراة له على أرضه، ليأتي خلف تييري هنري لاعب أرسنال السابق، الذي سجل بدوره 85 هدفاً وقدم 28 تمريرة حاسمة، في أول 100 مباراة له في الدوري مع أرسنال في هايبري.

وسجل صلاح حتى الآن 170 هدفاً وقدم 68 تمريرة حاسمة من 274 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول، منذ انتقاله من روما عام 2017.

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