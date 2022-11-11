ميلان يصل دبي 11 ديسمبر للانتظام بمعسكر تدريبي

المصدر: ميلان - البيان

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كشف نادي إيه سي ميلان عن قيام فريق كرة القدم بالنادي بزيارة إلى دبي وإقامة معسكر تدريبي من 11 - 20 ديسمبر المقبل، وتضم بعثة الفريق عدداً من لاعبي الفريق الأساسي والمدرب ستيفانو بيولي، ويلعب الفريق عدداً من المباريات الودية مع فرق أوروبية ومحلية يتم الإعلان عنها لاحقاً، وهي الزيارة الرسمية الرابعة للفريق إلى دبي خلال 2022، وأكد تقرير لشركة نيلسن للأبحاث التسويقية بأن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في الإمارات، وأن ميلان يحظى بتشجيع أكثر من 2.5 مليون مشجع بالدولة.

وتمنح زيارة دبي، نادي ميلان الفرصة لإقامة مجموعة من الفعاليات الخاصة بمحبيه وتنظيم مبادرات بالتعاون مع شركائه المحليين، تعزز حضوره بسوق دبي الاستراتيجي.

ويحظى ميلان بالعديد من الشراكات مع عدد من العلامات التجارية بالمنطقة، على رأسها طيران الإمارات الشريك الرئيسي للنادي منذ 2007، وفندق سيرو الشريك الفندقي ، ومنصة جيني الشريك الإقليمي ، كما تعاون مؤخراً مع إكسبو دبي.

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