إيه سي ميلان يقيم معسكراً تدريبيا ويخوض مباريات ودية في دبي

المصدر: وام

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أعلن نادي إيه سي ميلان عن قيام فريقه بزيارة إلى دولة الإمارات خلال فترة الاستراحة الشتوية، لإقامة معسكر تدريبي في دبي خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسي والجهاز الفني بقيادة ستيفانو بيولي.

وسيخوص الفريق الإيطالي أيضا عددا من المباريات الودية مع فرق أوروبية ومحلية استعداداً للنصف الثاني من الموسم الكروي.

ومن المقرر الإعلان عن الفرق المنافسة ومواعيد المباريات لاحقاً.

ويحظى إيه سي ميلان اليوم بالعديد من الشراكات المهمة مع عدد من العلامات التجارية في المنطقة، بما في ذلك طيران الإمارات الشريك الرئيسي للنادي منذ عام 2007، بالإضافة إلى التعاون مؤخراً مع “إكسبو 2020” دبي.

وتمثل هذه الزيارة الرسمية الرابعة لنادي إيه سي ميلان إلى دبي خلال عام 2022.

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