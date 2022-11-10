بسبب الشطائر والبرجر.. جماهير أرسنال تهاجم إدارة النادي

المصدر: البيان

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شنت جماهير أرسنال هجوماً حاداً على إدارة النادي، بسبب أسعار الطعام المقدم في الملعب الرسمي للجانرز، أثناء مباريات الفريق هذا الموسم.

وأثار جمهور أرسنال أزمة أسعار الطعام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهاجموا ناديهم بسبب ما اعتبروه مبالغة في الأسعار.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية الضوء على سخط جماهير أرسنال، حيث نشرت تعليقات المشجعين التي يعترضون خلالها على أسعار الطعام داخل ملعب أرسنال، وقال واحد منهم معلقاً على سعر الشطائر: "هل تأتي معها تذكرة المباراة بهذا السعر؟"، بينما علق آخر على سعر البرجر قائلاً إنه ملعب كرة وليس مطعماً فاخراً، في إشارة إلى اندهاشه من ارتفاع السعر.

ويعيش الجانرز موسماً مميزاً على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 34 نقطة بعد مرور 14 جولة.

يذكر أن تذاكر حضور المباريات في ملعب أرسنال، تعد من الأغلى في إنجلترا على صعيد التذاكر الموسمية لأندية البريميرليغ.

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