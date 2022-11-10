نهاية مسلسل الخلاف بين شاكيرا وبيكيه

المصدر: البيان

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أعلن محاميا الثنائي المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه، توصلهما لاتفاق بشأن حضانة طفليهما، على أن تُعلن التفاصيل في وقت لاحق.

جاء ذلك بعد عدة أسابيع من المناقشات، وأكثر من 12 ساعة من المفاوضات في منزل المغنية الكولومبية والتي كان الطرفان فيها سعداء.

وبحسب صحيفة "ناسيونال"، فإن الاتفاق نص على أن ابنيهما، ميلان البالغ عمره تسعة أعوام، وساشا البالغ عمره سبعة أعوام، سينتقلان إلى ميامي للإقامة مع والدتهما.

ودخلت شاكيرا البالغة 45 عاما في علاقة مع بيكيه البالغ 35 عاما عام 2011، بعدما التقى الثنائي قبل وقت قصير من كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، عندما ظهر لاعب إسبانيا في فيديو أغنية شاكيرا "واكا واكا" التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة، فيما أعلن الطرفان انفصالهما يونيو 2022.

ويأتي التوصل لاتفاق بشأن حضانة طفليهما بعد أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله للعب كرة القدم، وكان اللاعب الإسباني يرفض رحيل طفليه إلى أمريكا.

وأعلن بيكيه في بيان رسمي اعتزاله برسالة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دون تحديد وجهته المقبلة في العمل بعد الاعتزال.

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