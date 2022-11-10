إيلون ماسك يقفز على ملايين رونالدو في «تويتر»

المصدر: وكالات

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قفز رجل الأعمال الكندي الشهير إيلون ماسك، إلى المركز الثاني في قائمة الشخصيات الأكثر متابعة على منصة "تويتر" التي استحوذ عليها، متقدماً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وازداد عدد متابعي إيلون ماسك أغنى أغنياء العالم، مع إعلان صفقة الاستحواذ للمرة الأولى في 25 أبريل الماضي، بنحو أكثر من 5 ملايين متابعاً خلال الفترة من 25 إلى 29 إبريل 2022، ليصل إلى أكثر من 84 مليون.

بينما كان يتابع كريستيانو رونالدو، الذي يتمتع بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، أكثر من 99 مليون شخصاً حينها.

وبحلول 28 أكتوبر وبعد إتمام صفقة الاستحواذ على "تويتر" بشكل رسمي، صعد إيلون ماسك بسرعة الصاروخ إلى ثالث أكثر الحسابات متابعة على المنصة التي أصبحت ملكاً له، بعدد متابعين تجاوز 110 ملايين، ومن ثم إلى 115 مليوناً الآن في الوصافة.

في حين تراجع رونالدو قليلاً إلى المركز السادس، بعدد 104.5 ملايين ولكنه لا يزال أكثر الرياضيين متابعة عبر المنصة، وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وهو البرازيلي نيمار الذي يمتلك أكثر من 58.9 مليون متابعاً.

وبخلاف الأرقام الأسطورية داخل الملعب، فإن رونالدو يبقى أيضاً في طليعة الشخصيات العامة الأكثر متابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فعلى موقع "فيسبوك" تجاوز عدد متابعي قائد منتخب البرتغال حاجز الـ 154 مليوناً، ويحتل المركز الثالث فقط خلف صفحة فيسبوك نفسها، وصفحة الشركة الكورية الجنوبية سامسونغ لصنع الأجهزة الذكية.

ويتصدر كريستيانو رونالدو (37 عاما) منصة "إنستغرام" برصيد 495 مليون متابع، باستثناء صفحة التطبيق نفسه.

يذكر أن إيلون ماسك (51 عاما)‏ هو رجل أعمال كندي، حاصل على الجنسية الأمريكية، ولد في جنوب أفريقيا، ومستثمر، ومهندس ومخترع، ومؤسس شركة "سبيس إكس" ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها، وهو المؤسس المساعد لمصانع "تيسلا موتورز" ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها.

وشارك إيلون ماسك، بتأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة باي بال، ورئيس مجلس إدارة شركة سولار سيتي، وفي مايو 2002 أسس شركة "سبيس إكس" لتصنيع مركبات الفضاء وإطلاق البعث الفضائية، والكثير من الشريكات والمشاريع الأخرى.

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