بعد عرضه للبيع.. أسطورة أيرلندا يهتم بشراء ليفربول

المصدر: وكالات

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أبدى الإيرلندي كونور ماكغريغور أسطورة الفنون القتالية المختلطة، اهتمامه بشراء نادي ليفربول، من مجموعة فينواي الرياضية.

وكتب المقاتل الذي يمتلك صافي ثروة ضخمة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رداً على متابع طالبه بشراء ليفربول: "أنا أحب ذلك! طلبت معلومات بشأن هذا الأمر، يا له من ناد!".

وشكلت هذه الرغبة مفاجأة للبعض، نظراً لأن مكغريغور من المعجبين بأكبر منافسي ليفربول وهو نادي مانشستر يونايتد، لكنه قال سابقاً إنه حريص على دخول عالم ملكية كرة القدم، بعد أن أعرب عن رغبته في شراء تشيلسي من مالكه السابق الروسي رومان أبراموفيتش.

وكانت صحيفة ذا أتلتيك" الإنجليزية فجرت مفاجأة مدوية، بعدما كانت أول من ذكر أن شركة "فينواي الرياضية" المالكة لنادي ليفربول، قررت عرض النادي الإنجليزي للبيع بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن ملاك نادي ليفربول في انتظار استقبال العروض لشراء النادي والنظر فيها.

وشهدت الأيام القليلة الماضية ظهور أكثر من اسم لشراء النادي الإنجليزي، على رأسهم السير جيم راتكليف أغنى رجل في بريطانيا والذي تقدر ثروته بـ 15 مليار جنيه إسترليني، فضلاً عن إيلون ماسك مالك موقع "تويتر" والذي تبلغ ثروته 175 مليار يورو.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة الريدز ترغب في الحصول على مبلغ ضخم يقارب 5 مليار يورو، نظير بيع النادي.

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