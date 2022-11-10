بسبب فيدرير ونادال.. الخليفي يهاجم رئيس ريال مدريد

المصدر: وكالات

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رد ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، بسخرية على تصريحات لورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، التي استعان خلالها بروجير فيدرير ورافايل نادال أساطير التنس، لتبرير استمرار مشروع السوبرليغ.

وقال الخليفي في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لسوء الحظ كما رأينا أمس في اجتماعنا مع A22 (الشركة التي تدعو للسوب ليغ)، ربما تصبح A23 أو A24، وربما يقدموا علامة تجارية جديدة كل عام".

وأضاف: "يحاول بعض الأشخاص إعادة كتابة التاريخ وتقسيم كرة القدم، كي أكون صادقاً أشعر بالحزن عليهم لأنهم أظهروا بالأمس أنهم لا يفهمون كرة القدم".

ويعد بيريز أكبر الداعمين لمشروع السوبرليغ، الذي يدعو للانفصال عن بطولات "يويفا"، وبدء مشروع جديد بأرباح مالية أكبر، ويعارضه الخليفي الذي يشغل منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية".

وتابع الخليفي: "إنهم تحدثوا عن نادال وفيدرير، لدي خبرة قليلة في التنس لأنني لاعب سابق، دعني أخبرك أن رافائيل وروجر من أعظم الرياضيين في تاريخ اللعبة، هذا ليس لأنهم لعبوا كل شيء معاً، لكن لأنهم عملوا بجد".

وواصل: "لقد كانت كل مباراة مهمة لهما، بغض النظر عن ترتيب اللاعب الذي يلعبون ضده، لم يطلبوا أبدا دوري مغلق يضم لاعبين أفضل، لقد دافعوا عن عائلة التنس، من فضلك لا تستخدم عظماء لتبرير فشلك".

وحول تصريحات بيريز بأن دوري الأبطال ليس تنافسياً، قال الخليفي: "سمعنا أن دوري الأبطال ليس مثيراً بدرجة كافية، وأن كرة القدم الأوروبية محطمة تماماً، لكنهم يواصلون المشاركة في تلك البطولات (في إشارة إلى الريال وبرشلونة ويوفنتوس)، لا أفهم هذا الأمر".

وأكمل: "في الأسبوع الماضي تم تحديد المتصدر في مجموعة فريق في اللحظة الأخيرة، مبروك لبنفيكا إنه حصل عليها عن استحقاق، وكان من الممكن أن تكون جميع الفرق في المجموعة الرابعة في المركز الأول أو الأخير، لكن من الواضح أن البطولة ليست مثيرة بما يكفي، وهم لديهم الحل".

واختتم: "يقولون إن دوري الأبطال ليس تنافسياً بدرجة كافية، لكن العديد من الأندية الكبيرة لم تتأهل إلى الأدوار الإقصائية، كان من الممكن أن يكون فريقي في هذا الوضع، هذه كرة القدم لا يوجد ناد لديه الحق الإلهي في تحقيق الفوز".

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