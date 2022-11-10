ليفربول يتأهل بصعوبة في كأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: أ ف ب

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فرض حارس المرمى الايرلندي الشمالي كاومهين كيليهير نفسه نجماً في مباراة فريقه ليفربول حامل اللقب أمام ضيفه دربي كاونتي، وقاده إلى الفوز 3-2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتألق كيليهير بتصديه لثلاث ركلات ترجيحية لمواطنه كونور هوريهان والاسكتلندي فورسايث ولويس دوبين.

وأهدر ليفربول ركلتين الأولى عبر مدافعه الإسباني ستيفان بايسيتيتش والثانية عبر مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، فيما سجل له ألكسندر أوكسلايد-تشامبرلاين والأوروغوياني داروين نونيس وهارفي إيليوت.

ودفع المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب بتشكيلة رديفة كان جو غوميز واليوناني كوستانتينوس تسيميكاس الوحيدين من تشكيلته الأساسية، قبل أن يدفع بفيرمينو وإيليوت ونونييس في الدقيقة 66، ليعود ويشرك البرتغالي فابيو كارفاليو في الدقيقة 74 من دون أن ينجحوا في هز شباك الضيف.

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