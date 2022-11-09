تأكيدات بالغياب وسط صمت ألماني.. جدل حول إصابة ماني ولحاقه بكأس العالم

المصدر: البيان

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أثارت الإصابة التي تعرض لها السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني، جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، خاصة أنه تعرض لها في توقيت حساس يشهد اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري.

وكان المدرب المساعد لبايرن ميونيخ دينو توبمول، أكد إن الإصابة التي تعرض لها ماني في مواجهة فيردر بريمن، الثلاثاء، ليست خطيرة وسيكون جاهزاً لكأس العالم في قطر، مؤكداً في تصريحات للصحفيين: "ساديو ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم بسيط في الأعصاب، الإصابة ليست خطيرة، ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك".

يأتي ذلك في الوقت الذي زعمت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن ماني سيغيب عن كأس العالم 2022، مشيرة إلى أن الإصابة ستبعد النجم السنغالي عن الملاعب لعدة أسابيع وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وقال يويليان ناغلسمان المدير الفني للبايرن خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب مباراة أمس: "ماني تلقى ضربة في قصبة الساق، هي نقطة مؤلمة ومكان يمتد تأثيره للعضلات، وسيحتاج للخضوع للأشعة من أجل معرفة ما حدث، هذا المكان يمكن أن يُكسر بسهولة، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة لكن لا يمكنني قول أي شيء".

ولم يصدر بايرن ميونخ حتى الآن أي بيان بشأن حالة إصابة ماني.

ويتنافس المنتخب السنغالي في مونديال قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

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