بايرن ميونخ يكشف موقف ماني من اللحاق بكأس العالم 2022

المصدر: البيان

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كشف المدرب المساعد لبايرن ميونيخ دينو توبمول، عن موقف السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق الألماني، من اللحاق بمنافسات بطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري.

وقال دينو توبمول إن الإصابة التي تعرض لها ماني في مواجهة فيردر بريمن، الثلاثاء، ليست خطيرة وسيكون جاهزاً لكأس العالم في قطر، بعدما خرج عقب مرور 20 دقيقة في اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه 1/6.

وسيكون مهاجم ليفربول السابق مهماً لآمال منتخب بلاده السنغال في كأس العالم، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب هولندا وقطر والإكوادور.

وأبلغ توبمولر الصحفيين: "ساديو ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم بسيط في الأعصاب، الإصابة ليست خطيرة، ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك".

وكان يوليان ناجلزمان مدرب بايرن قال بعد المباراة إن اللاعب الفائز بجائزة أفضل إفريقي مرتين سيخضع لفحوصات، وأضاف: "لا يمكنني قول أي شيء بالتأكيد، تلقى ضربة في الساق، في مكان يمتد تأثيره للعضلات".

وتابع: "أعتقد أنه يجب أن يخضع لكشف بالأشعة لمعرفة مدى حجم الإصابة لأن هذا المكان يمكن أن يُكسر بسهولة، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة لكن لا يمكنني قول أي شيء".

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