صراع الأثرياء.. إيلون ماسك ضمن خمسة مرشحين لشراء ليفربول

المصدر: البيان

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يبحث ليفربول عن مالك جديد للنادي بعد أن طرح فجأة للبيع، حيث أعلنت مجموعة الاستثمار الأمريكية "فينواي" المالكة للنادي الإنجليزي في بيان رسمي مؤخراً، عن طرحه للبيع بعد أكثر من 12 عامًا من استحواذ على أسهمه.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فهناك بعض الأسماء المرشحة لتحمل تكاليف ملكية ليفربول، حيث برزت على رأسهم إيلون ماسك المالك الحالي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة إنه يعتبر أحد أبرز المرشحين لشراء ليفربول، خاصة أن ثروته تصل إلى نحو 175 مليار يورو، وجاء ضمن المرشحين كونه أعلن اهتمامه من قبل بشراء مانشستر يونايتد.



وقالت الصحيفة الإنجليزية أن المرشح الثاني هو ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة، لكنها أكدت أنه يمتلك حصة من أسهم الريدز بالفعل تقدر بـ 2% منذ عام 2011، وظهر أيضاً في التقرير اسم السير جيم راتكليف، نظراً لأنه أغنى رجل في بريطانيا، حيث تقدر ثروته بـ 15 مليار جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة أيضاً إن بيلى بين رجل الأعمال الأمريكي ضمن الأسماء المرشحة لشراء ليفربول، مشددة على أنه يمتلك نسبة 11% من مجموعة "فينواى" المالكة لليفربول حالياً، ما يجعله المرشح الأقرب لشراء النسبة المعروضة للبيع.

ووضعت الصحيفة الإنجليزية، اسم الملياردير التركي محسن بيرق، ضمن قائمة المرشحين لشراء ليفربول، إذ بنى إمبراطورتيه بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني من خلال الاستثمار في مختلف المجالات، مثل السياحة والبناء.

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