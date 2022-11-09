إيتو يتنبأ بسيناريو الأفارقة في كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تنبَّأ صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بسيناريو بطولة كأس العالم 2022، مشدداً على أن منتخب بلاده سيحصل على اللقب العالمي.

وقال إيتو في تصريحات نقلها موقع "أفريكا فوت": "أرى أن جميع المنتخبات الإفريقية ستتأهل من دور المجموعات، أتوقع أن تتأهل الكاميرون والمغرب والسنغال كمتصدرين لمجموعتهم في كأس العالم، مع صعود تونس وغانا كوصيف".

وتابع: "أرى أيضاً أننا سنرى نهائياً إفريقياً للمرة الأولى بين الكاميرون والمغرب، أتوقع أن يتأهلا إلى نهائي كأس العالم، سيصل المغرب إلى النهائي بعد الفوز على إسبانيا في دور الـ 16، والبرتغال في ربع النهائي، وفرنسا في نصف النهائي".

وأكمل: "الكاميرون ستتأهل بعد الفوز على بلجيكا في ربع النهائي، والسنغال في نصف النهائي، ثم المغرب في النهائي، وسنتوج باللقب في ملعب لوسيل".

وأتم إيتو تصريحاته، قائلاً: "لقد اكتسبت الفرق الإفريقية خبرة كبيرة في كأس العالم على مدار سنوات، فهم ليسوا مستعدين فقط لخوض البطولة ولكن أيضاً للفوز بها، المنتخب الكاميروني قادر على الفوز بكأس العالم، لسنا في حاجة لنكون وحوشاً أو كائنات فضائية، فقط نريد إعداد جيد وعقلية قوية وقليل من الجنون مثلما فعل انتر ميلان في 2010".

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