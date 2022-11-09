موعد انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 2024/2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حددت رابطة الدوري الإنجليزي موعد انطلاق الموسم الجديد للبريميرليغ 2024/2023، حيث أشارت الرابطة عبر موقعها الرسمي إلى أن بداية الدوري الجديد ستكون 12 أغسطس 2023.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن الجولة الأخيرة من البطولة ستقام الأحد 19 مايو 2024، وتقام مباريات تلك الجولة في وقت واحد كما جرت العادة.

وأشارت الرابطة إلى أن جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي، يعود إلى طبيعته مرة أخرى بعد جائحة كورونا والانتهاء من بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام خلال الشهر الجاري، ما يعني التخلص من الأسباب التي مثلت اضطراب في المواسم الثلاثة السابقة.

وأكدت الرابطة عدم إقامة جولتين من الدوري الإنجليزي خلال 48 ساعة، وسيكون هناك فترة راحة للفرق من 13 حتى 20 يناير 2024.

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