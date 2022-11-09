رد محرج من غوارديولا على إمكانية بيع ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بطريقة محرجة على سؤال وجه له بشأن إمكانية بيع ملكية نادي ليفربول، بعدما أعلنت مجموعة "فينواي الرياضية" المالكة لنادي ليفربول، عن طرح ملكية النادي للبيع، حيث قال للصحفي الذي وجه له السؤال، أنه ليس من شأنه طرح مثل هذه الأسئلة.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية: "أنت لست الشخص المناسب لطرح هذا السؤال، وأنا لست الشخص المناسب للإجابة عليك".

وتابع: "لا يمكنني التعليق على شؤون ليفربول المالية، إنه أمر داخلي ليس لي علاقة، لن أتحدث عن الأندية الأخرى".

وتطرق غوارديولا للحديث عن موقف مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث قال: "لن نتعاقد مع لاعبين جدد في يناير، لدينا فريق جيد، سعداء بذلك".

وعن إمكانية ظهور هالاند في مباراة تشيلسي، قال بيب: "هالاند غير لائق بنسبة 100%، الشيء المهم هو أن العظم لم ينكسر، يعاني اللاعب من ضرر بسيط في الأربطة لكنه يتحسن كل يوم".

ويلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي، اليوم الأربعاء، في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية في تمام الثانية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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