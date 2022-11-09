اكتسح فيردر بسداسية .. بايرن يبتعد بصدارة الدوري الألماني

المصدر: أ ف ب

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ابتعد بايرن ميونيخ موقتا في صدارة بطولة المانيا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه فيردر بريمن 6-1 ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة التي شهدت سقوط بوروسيا دورتموند احد رباعي المقدمة امام فولفسبورغ صفر-2.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 31 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فرايبورغ الذي يحل ضيفا على لايبزيغ الاربعاء، و5 نقاط عن أونيون برلين الذي يستضيف اوغسبورغ.

على ملعب "اليانز ارينا" اكرم بايرن ميونيخ وفادة بريمن.

وتابع الفريق البافاري عروضه الهجومية في الاونة الاخيرة مفتتحا التسجيل في الدقيقة السادسة عندما سدد السنغالي ساديو مانيه كرة قوية ارتدت من الحارس وتهيأت امام جمال موسيالا ليتابعها الاخير داخل الشباك.

لكن بريمن ادرك التعادل مباشرة بواسطة انتوني يونغ بعدها بأربع دقائق.

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بايرن انبرى لها المهاجم الكاميروني الدولي اريك ماكسيم تشوبو موتينغ لكن حارس بريمن التشيكي ييري بافلينكا انقذها ببراعة (16). ولو نجح الكاميروني في محاولته، لكان سجل للمباراة الثامنة تواليا وهو انجاز لم يحققه في تاريخ الفريق البافاري سوى غيرد مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتلقى بايرن ميونيخ ضربة قوية باصابة مانيه في الركبة اثر كرة مشتركة فلم يكمل المباراة وحل بدلا منه لوروا سانيه.

ولم تعرف مدى اصابة مانيه وما اذا كانت ستمنعه من المشاركة في صفوف منتخب السنغال في نهائيات كأس العالم التي تنطلق بعد 12 يوما.

وضرب بايرن بقوة بتسجيله 3 اهداف في مدى 6 دقائق عبر تسديدة سيرج غنابري (22)، وليون غوريتسكا (26) وغنابري مجددا (28).

وكاد غنابري يسجل الهاتريك في مرمى فريقه السابق عندما حاول تسديد الكرة من فوق الحارس لكن الاخير كان له بالمرصاد (58). لكن غنابري نجح في مسعاه في محاولته التالية بعد مجهود فردي رائع تخطى فيه مدافعين وسدد بين ساقي حارس بريمن (82)، قبل ان يختتم المهاجم الشاب الفرنسي ماتيس تل التسجيل (84).

وهي المرة الرابعة التي ينجح فيها بايرن ميونيخ في تسجيل 4 اهداف على الاقل في اخر اربع مباريات بيتية له في الدوري المحلي بعد انتصاراته على باير ليفركوزن 4-صفر وعلى فرايبورغ 5-صفر وعلى ماينتس 6-2.

- ودورتموند يفشل في المطاردة -وثأر فولفسبورغ الذي يقوده المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش لخسارته الثقيلة امام دورتموند 1-6 في 16 نيسان/ابريل الماضي فتغلب عليه بهدفين نظيفين.

وبقي دورتموند رابعا برصيد 25 نقطة متخلفا بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

دخل الفريقان المباراة بعد سلسلة من العروض الجيدة في الاونة الاخيرة حيث فاز دورتموند بمبارياته الثلاث الاخيرة، في حين لم يخسر فولفسبورغ في اخر 8 مباريات وتحديدا منذ 18 ايلول/سبتمبر الماضي.

افتتح اصحاب الارض التسجيل عندما استغل المدافع الشاب الهولندي ميكي فان دي فين ركلة ركنية ليتابع الكرة رأسية داخل الشباك بعد مرور 6 دقائق.

ودخل دورتموند اجواء المباراة تدريجيا وسدد مدافعه الدولي نيكلاس سوله كرة ارتدت من القائم اواخر الشوط الاول.

واندفع دورتموند الى الهجوم مطلع الشوط الثاني وسدد مهاجمه الشاب بوسوفا موكوكو كرة قوية تصدى لها الحارس البلجيكي كوين كاستيلز ببراعة (58).

ورمى دورتموند بكل ثقله في الدقائق الاخيرة لكنه ترك مساحات واسعة في خطه الخلفي استغلها فولفسبورع ليوجه ضربة قاضية الى منافسة عندما عزز لوكاس نيمشا تقدم فريقه في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع رافعا رصيده هذا الموسم الى 4 اهداف.

والفوز هو الاول لفولفسبورغ على دورتموند في اخر 15 مواجهة بينهما.

ويلتقي لاحقا بوخوم مع بوروسيا مونشنغلادباخ وشتوتغارت مع هرتا برلين.

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