حقيقة انتقال ميسي لإنتر ميامي الأمريكي

المصدر: د ب ا

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قال فيل نيفيل مدرب فريق إنتر ميامي الأمريكي إن مناقشة انتقال ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى صفوف النادي الأمريكي يعد حديثا "افتراضيا".

وينتهي عقد ميسي مع ناديه الفرنسي بنهاية الموسم، وارتبط اسمه بقوة بالانتقال لصفوف ميامي.

وأفادت تقارير أن برشلونة يرغب في إعادة ميسي إلى كامب نو، حيث أن عودته ستكون مثيرة إلى النادي الذي ودعه بالدموع في أغسطس 2021.

وتحدث نيفيل، مدرب إنتر، الذي وقع عقدا جديدا يوم الاثنين، عن تقديره لميسي ولكنه رفض الانجراف في التكهنات التي تفيد بإمكانية انتقال اللاعب الأرجنتيني للدوري الأمريكي.

وبسؤاله عن احتمالية التعاقد مع ميسي، قال لاعب مانشستر يونايتد السابق: "اعتقد أنه شيئا افتراضيا. أفضل لاعب في العالم، أتطلع لرؤيته يلعب في كأس العالم، بجانب العديد من اللاعبين الرائعين".

وأضاف: "في الحقيقة، أدخلناه ملعبنا قبل 5 أو 6 أسابيع، عندما كان المنتخب الأرجنتيني هنا. شاهدت كل الحصص التدريبية لرؤية هؤلاء اللاعبين على ملعبنا الرئيسي وملعبنا الثاني. كان شيئا مميزا للنادي".

وأضاف: "وأعتقد عندما تتحدث عن الشخصيات، عندما تتحدث عن التواضع، عندما تتحدث عن الأنواع الصحيحة للناس، فإن المنتخب الأرجنتيني وجهازه مذهلين للغاية. مذهلون تجاه نادينا".

وقال: "أعتقد أننا كنا محظوظين هنا. كانت لدينا برشلونة والأرجنتين هنا، وحاليا يتواجد المنتخب الأمريكي للسيدات، بعض اللاعبات يتدربن هناك الآن. هذا شيء مذهل لهذا النادي، ويظهر مستوى المنشآت التي نملكها".

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