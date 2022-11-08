«نتفليكس» تكشف الدور الخفي لميسي مع منتخب الأرجنتين (فيديو)

المصدر: وكالات

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كشفت منصة "نتفليكس" العالمية الشهيرة، كواليس الدور الخفي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع زملائه في المنتخب كونه قائد كتيبة التانغو.

وظهر ميسي في مقطع دعائي من مسلسل وثائقي جديد، أثناء قيامه بتحميس زملاءه في منتخب الأرجنتين من أجل التتويج بكوبا أمريكا، وذلك قبل خوض نهائي البطولة التي أقيمت في البرازيل العام الماضي.

وأطلقت منصة "نتفلكس"، مسلسلاً وثائقيا مكوناً من ثلاث حلقات يحمل عنوان "كن خالداً.. أبطال كوبا أمريكا"، يستعرض فيه كواليس منتخب الأرجنتين قبل وأثناء بطولة كوبا أمريكا 2021 التي توج بها رفاق ميسي.

وفي المقطع ظهر ميسي على غير عادته متحمساً للغاية وهو يتحدث لزملائه قبل خوضهم نهائي كوبا أمريكا، إذ قال: "45 يوماً دون رؤية عائلاتنا يا أولاد، كان لدينا هدف ونحن على بعد خطوة من تحقيقه".

وأضاف: "أتعلمون لا يوجد شيء اسمه صدفة، كان من المفترض أن تقام منافسات البطولة في الأرجنتين"، في إشارة إلى نقل البطولة من الأرجنتين في آخر لحظة لإقامتها في البرازيل.

وتابع: "أحضرها الله هنا، أحضرها هنا كي تكون هنا في استاد ماراكانا لتكون أجمل لنا جميعاً، دعونا نخرج إلى الملعب بثقة وهدوء، ونعود بالكأس إلى بلادنا".

وقدم ميسي وزملاؤه في نهائي كوبا أمريكا الذي أقيم في 11 يوليو 2021، مباراة ملحمية ضد البرازيل (الدولة المضيفة)، ونجحوا في التتويج باللقب، بهدف وحيد أحرزه أنخيل دي ماريا.

وأنهى هذا اللقب فترة طويلة من غياب الأرجنتين عن منصات التتويج استمرت منذ عام 1993، وهي آخر مرة فاز فيها التانغو باللقب القاري، ليرفع رصيده إلى 15 لقباً بالتساوي مع أوروغواي، ليتقاسما عرش كرة القدم في القارة اللاتينية، كما أن هذا اللقب هو الأول لميسي مع المنتخب الأرجنتيني الأول.

وساهم ذلك الإنجاز بشكل مباشر في فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

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