للهروب من جحيم الشياطين.. أمل وحيد ينتظر رونالدو في يناير

المصدر: وكالات

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ما زالت محاولات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، قائمة للانتقال إلى نادٍ جديد في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ووفقاً لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن رونالدو يتطلع لمغادرة الشياطين الحمر إذ ينتهي عقده الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، وهو يعلم أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة للموافقة على رحيله في الميركاتو الشتوي.

وحتى الآن، لا يوجد نادٍ يرغب في ضم رونالدو سوى تشيلسي، الذي يفي بالمعايير التي يبحث عنها رونالدو في ناديه الجديد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تود بويلي رئيس تشيلسي، متحمس للصفقة، وجاهز لبدء المفاوضات لحسمها خلال يناير المقبل.

وقالت تقارير صحفية سابقة، إن رونالدو يبحث عن نادٍ قادر على دفع راتبه، ويشارك في دوري أبطال أوروبا التي استبعد منها اليونايتد ويلعب حالياً في الدوري الأوروبي.

وعانى رونالدو في ظل إشراف مدرب الفريق الهولندي إريك تين هاغ، للمشاركة كأساسي مع الفريق هذا الموسم، وهو ما أدى إلى خلافات مع مدربه وتوتر داخل غرفة تبديل الملابس للشياطين الحمر، ما دفعه للبحث عن الهروب من الجحيم.

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