بوليصة تأمين خيالية على القدم اليسرى لميسي

المصدر: البيان

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يمتلك الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أغلى بوليصة تأمين على قدم لاعب كرة قدم في العالم، متفوقاً على منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وأفاد موقع "ماركتينغ مايند" الإنجليزي، المتخصص في تقديم دراسات اقتصادية، بأن ميسي يملك بوليصة بقيمة 900 مليون دولار على قدمه اليسرى.

وقال الموقع الإنجليزي: "قائمة أغلى أقدام في العالم، التي يتصدرها ميسي، تضم 3 لاعبين هم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام صاحب بوليصة تأمين تبلغ 195 مليون دولار، والنجم كريستيانو رونالدو صاحب بوليصة 144 مليون دولار، ثم الويلزي غاريث بيل رابعاً بقيمة بوليصة 126 مليون دولار".

يذكر أن ميسي يستعد لقيادة منتخب الأرجنتين، في نهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري.

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