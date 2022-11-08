34 مباراة و10 انتصارات.. تاريخ مواجهات رونالدو أمام برشلونة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسفرت قرعة ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، عن نهائي مبكر بين برشلونة ومانشستر يونايتد.

جاء اصطدام برشلونة بمانشستر يونايتد، بعد خروج الفريق الإسباني مبكراً من دوري أبطال أوروبا محتلاً المركز الثالث في مجموعته ليلتحق بالدوري الأوروبي.

وجاءت نتيجة القرعة، لتجدد المواجهات بين كريستيانو رونالدو نجم اليونايتد أمام برشلونة، حال استمر مع مانشستر يونايتد بعد الميركاتو الشتوي المقبل، حيث سيستعيد ذكرياته وقتها أمام البرسا، عندما كان يلعب بقميص عملاقي أوروبا ريال مدريد ويوفنتوس.

تاريخ مواجهات رونالدو ضد برشلونة

لعب كريستيانو رونالدو ضد برشلونة 34 مباراة سواء مع مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو يوفنتوس، وفاز النجم البرتغالي في 10 مباريات منها، وخسر 15 مرة، وتعادل 9 مرات، مسجلاً 20 هدفاً وصنع 3 تمريرات حاسمة، ونال 10 بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

وخاض رونالدو أول مواجهة ضد برشلونة بقميص مانشستر يونايتد في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا موسم 2008/2007، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب "كامب نو"، قبل أن يفوز الشياطين الحمر في مباراة الإياب بهدف لبول سكولز.

ولعب رونالدو مرة أخرى ضد برشلونة، في نهائي دوري الأبطال 2009، حيث خسر اليونايتد (0-2) في آخر ظهور للدون بقميص الشياطين الحمر حينها قبل انتقاله إلى ريال مدريد، وكان اليونايتد هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل معه رونالدو في مرمى برشلونة، ما يعد أمراً صادماً للفريق الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في فبراير 2023.

تاريخ رونالدو مع ريال مدريد ضد برشلونة

واجه رونالدو خلال 9 سنوات له مع ريال مدريد، غريمه التقليدي برشلونة 30 مرة في الكلاسيكو، بواقع 18 مباراة في الدوري الإسباني، و5 بكأس ملك إسبانيا، ومثلها في السوبر الإسباني، إضافة إلى مرتين في دوري أبطال أوروبا، وحقق النجم البرتغالي مع ريال مدريد 8 انتصارات على برشلونة ومثلها من التعادلات بينما تعرض لـ 14 خسارة، وسجل رونالدو خلال الكلاسيكو مع الريال 18 هدفاً، وصنع هدفين، في مختلف المنافسات.

وخاض رونالدو آخر مباراة ضد برشلونة في دور المجموعات موسم (2020-2021)، عندما كان يلعب مع يوفنتوس، وخسر في مباراة الذهاب بهدفين من دون رد على ملعبه بمدينة تورينو، لكنه عوض خسارته في لقاء الإياب بفوزه بثلاثية، وقع منها على هدفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز