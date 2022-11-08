هدف جميل.. ليفربول يتغنى بتألق محمد صلاح (فيديو)

المصدر: البيان

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أشاد نادي ليفربول بهدف نجمه المصري محمد صلاح في مرمى مضيفه توتنهام 2/1 في اللقاء الذي جمعهما الأحد، في ختام منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه توتنهام بإحرازه هدفي فريقه في الدقيقتين 11 و40 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت على إستاد توتنهام هوتسبر بالعاصمة لندن.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" مقطع فيديو للهدف الأول للفرعون المصري، الذي سجله بعد جملة من التمريرات الرائعة، وعلق عليه: "تناقل رائع للكرة ينتهي بهدف جميل، شاهدوا هدف الملك المصري محمد صلاح من كل الزوايا الممكنة في مرمى توتنهام".

تناقل رائع للكرة ينتهي بهدف جميل من @MoSalah 👌



شاهدوا هدف الملك المصري محمد صلاح من كل الزوايا الممكنة في مرمى توتنهام، مقدم من @Sonos 📹pic.twitter.com/MGsHCwV9nT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 7, 2022

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