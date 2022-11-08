في لقاء الخسارة الأولى.. تسديدة فالفيردي تخترق شرفة شقة سكنية (فيديو)

المصدر: البيان

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أثارت لقطة تسديدة لاعب ريال مدريد الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، التي اخترقت شرفة منزل مجاور لملعب مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو، الكثير من التفاعل.

وسدد فالفيردي كرة قوية في الشوط الثاني من المباراة، ارتطمت بقدم أحد مدافعي رايو لتحلق بعيداً خارج المستطيل الأخضر، قبل أن تدخل شرفة إحدى الشقق السكنية المطلة على ملعب المباراة.

وأثارت اللقطة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إذ وصفها البعض بأنها لقطة الموسم.

وانتشر فيديو تسديدة فالفيردي، حيث ظهر فيه سكان المنزل الذي اخترقته الكرة يحملونها وسط صيحات من جانب جمهور الفريق المضيف.

وتكبد ريال مدريد الهزيمة الأولى في الموسم الجاري 2/3، بعد 10 انتصارات وتعادلين، ليتوقف رصيده عند 32 نقطة، ويخفق في استعادة صدارة الدوري الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة، إثر تغلبه على ضيفه ألميريا بهدفين دون رد السبت الماضي، وأمامه فرصة توسيع الفارق بصدارة الدوري إلى 5 نقاط مؤقتاً اليوم الثلاثاء، عندما يحل ضيفاً على أوساسونا.

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