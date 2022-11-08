هل اعتنق الإسلام فعلاً.. ديديه دروغبا يخرج عن صمته

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في منشور على حسابه الرسمي في تويتر، نفى لاعب منتخب ساحل العاج ونجم الكرة الإفريقية ديدييه دروغبا اعتناقه للدين الإسلامي، وذلك بعد سلسلة شائعات قالت إنه تخلى عن دينه وتحول إلى الإسلام.

وأوضح دروغبا حيثيات الصورة التي نشرت واستدل متابعوه على أنه دخل الإسلام، قائلاً: "هذه القصة تنتشر بسرعة، لكنني لم أتحول عن ديني، كل ذلك كان مجرد إظهار الاحترام لأخواني من المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي، فقط لحظة من العمل الجماعي.. بالغ حبي ودعواتي للجميع".

وكان قد نشر داعية إسلامي صورا لدروغبا تظهر اللاعب وهو يرفع يديه بالدعاء أشبه بالطريقة الإسلامية، قائلا إن نجم الكرة الإفريقية اعتنق الدين الإسلامي، مما زاد من رواج ما نشره حول تخلي دروغبا عن دينه، الأمر الذي دعاه للرد.

وكان اللاعب الإيفواري قد أعلن اعتزاله كرة القدم عام 2018، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، وبعدها تفرغ للأعمال الخيرية، كما خاض غمار الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في بلاده، لكنه أخفق في توليه المنصب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز