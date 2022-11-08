«الريدز» يتحدى «الملكي» بدور الـ 16 لـ «الأبطال»

المصدر: (نيون - وكالات)

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أسفرت قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت أمس بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهتين ناريتين، حيث يلعب ريال مدريد «الملكي» حامل اللقب، مع وصيفه ليفربول «الريدز»، بعد شهورمن لقائهما بنهائي البطولة نفسها للموسم الماضي، ويواجه سان جيرمان، فريق بايرن ميونيخ، في نهائي مبكر، ويلعب مانشستر سيتي مع لايبزغ، وبوروسيا دورتموند مع تشيلسي، وميلان بطل الدوري الإيطالي، مع توتنهام، وإنتر ميلان مع بورتو، وإنتراخت فرانكفورت مع نابولي الإيطالي.

ووضعت القرعة كلوب بروج البلجيكي، مفاجأة البطولة، أمام بنفيكا، في مواجهة مكررة. وتقام جولة الذهاب في دور الـ 16، أيام 14 و15 و21 و22 فبراير 2023، فيما تقام مباريات جولة الإياب، في أيام 7 و8 و14 و15 مارس 2023. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية هذا الموسم، باستاد «أتاتورك» الأولمبي في إسطنبول، 10 يونيو المقبل.

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