دوري أبطال أوروبا.. أول تعليق من كلوب على مواجهة ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق يورغن كلوب مدرب ليفربول على مواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي ما أسفرت عنه نتائج القرعة التي أقيمت، اليوم الإثنين.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "واجهنا ريال مدريد عدة مرات، لكن في النهائيات ولم نلتقِ كثيراً بالأدوار الإقصائية، لذلك نحن متحمسون للمواجهة المقبلة".

وأضاف: "أعتقد أن القرعة تتحدث عن نفسها، المباريات قوية للغاية، ونحن متحمسون لمواجهتنا في دوري الأبطال".

وواصل مدرب ليفربول، قائلاً: "المباريات مازال على موعدها بضعة أشهر، لكن من الرائع تخيل كيف ستكون الأجواء بكلتا المباراتين، علينا التركيز على كل مباراة لحين مواجهة ريال مدريد ونعم هذا شيء مميز ونتطلع له".

وأتم كلوب، قائلاً: "هذه المرة سيكون مشجعينا معنا في أنفيلد ضد ريال مدريد والجميع يعرف ما يعني ذلك، أرقام ريال مدريد هي الأفضل ونعلم ذلك، لكن أرقامنا بأوروبا ليست سيئة، وفوق هذا سيكون لدينا حضوراً جماهيرياً كبيراً على ملعبنا".



وكان ريال مدريد بقيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي حقق الفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واقتنص اللقب القاري من أبناء يورغن كلوب.

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