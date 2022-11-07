برشلونة ومانشستر يونايتد.. تشافي يعلق على قرعة الدوري الأوروبي

المصدر: البيان

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قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إن قرعة الدوري الأوروبي كانت صعبة على فريقه، مؤكداً قوة منافسه مانشستر يونايتد.

وأوضح تشافي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، اليوم الإثنين، على هامش مباراة فريقه ضد مضيفه أوساسونا بالدوري الإسباني، غداً الثلاثاء: "مرة أخرى، نقع مع المنافس الأصعب، سيتعين علينا التنافس، إنه خصم تاريخي، تحسن بشكل أكبر مع المدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي لديه لاعبين رائعين".

وتابع: "اللعب ضد فريق مثل اليونايتد أصعب، لكن اللاعبين سيكونون أكثر تحفيزاً، إنه نادٍ عريق وخصم كبير، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة العبور، سيتحتم علينا الفوز مثلهم".

وفي حال عدم رحيله عن اليونايتد وسط تكهنات بشأن ذلك، قد يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو عودة إلى ملعب "كامب نو" الذي يعرفه جيداً بعد أن دك شباك الفريق الكتالوني بالعديد من الأهداف عندما كان يلعب لصالح ريال مدريد بين عامي 2009 و2018، وشكل منافسة لا مثيل لها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق.

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