تمريرات بيكر تساوي ثلثي أهداف صلاح بالدوري الإنجليزي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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عاد النجم المصري محمد صلاح، إلى التألق مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وقدم أداء مميزاً قاد به «الريدز» للفوز على توتنهام بهدفين مقابل هدف، الأحد، في المباراة التي أقيمت لصالح الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، وسجل صلاح هدفي ليفربول، ليتقدم الفريق للمركز الثامن في جدول الترتيب بعد بداية متواضعة هذا الموسم.

ووصل عدد الأهداف التي ساهم فيها صلاح مع ليفربول هذا الموسم إلى 19 هدفاً في كافة المسابقات التي يشارك فيها الفريق، بواقع 14 هدفاً و5 تمريرات حاسمة.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني أمام توتنهام في الدقيقة (40) من عمر المباراة، من تمريرة مباشرة لزميله الحارس البرازيلي أليسون بيكر، واللافت أنها ليست المرة الأولى التي يسجل فيها صلاح بفضل تمريرات بيكر، لكن الأخير ساهم بهذه التمريرات، في أن يسجل النجم المصري ثلثي أهدافه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث إن صلاح سجل 6 أهداف، بينها هدفان بتمريرات مباشرة وحاسمة من حارس ليفربول.

وتعد هذه هي التمريرة الحاسمة الرابعة من الحارس أليسون بيكر إلى محمد صلاح، وقبل مباراة توتنهام، صنع بيكر تمريرة أحرز منها صلاح الهدف الوحيد في المباراة التي فاز فيها ليفربول على مانشستر سيتي، في منتصف أكتوبر الماضي، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقتها احتفل فريق ليفربول بحارسه البرازيلي، وغرد عبر حسابه الرسمي على «تويتر» قائلاً:«ثلاث تمريرات حاسمة من أليسون لصلاح.. للتاريخ أول حارس مرمى يصنع 3 تمريرات حاسمة لنفس اللاعب في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز».

وكانت التمريرة الحاسمة الأولى التي صنعها أليسون لصلاح، أمام مانشستر يونايتد يناير 2020، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ليفربول «الأنفيلد»، أما الثانية كانت أمام نوريتش سيتي في فبراير من العام الماضي في المباراة التي أقيمت على ملعب «الأنفيلد» أيضاً.

وكشف بيكر عن سر التفاهم بينه وزميله الدولي المصري، محمد صلاح، وقال في أعقاب فوز فريقه على توتنهام: «أعمل على هذا الأمر.. لكن ليس كل يوم، بسبب ما يتطلبه تسديد الكرة من جهد بدني.. الأمر يتعلق أكثر بالتفاهم الذي يربطني بصلاح.. أعلم كيف وأين يركض.. أعرف سرعته وقدراته.. كما أنني أمتلك القدرة على لعب الكرة خلف خط دفاع المنافس». وأضاف الحارس البرازيلي: «أود التدرب على هذا الأمر بشكل أكبر، لكن ليس لدينا الوقت الكافي.. هناك الكثير من المباريات، واحدة تلو الأخرى».

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