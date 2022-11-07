إيتو يرد على أنباء استبعاد الكاميرون من كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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ظهر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، في فيديو وهو يقوم باقتناء القميص الجديد للمنتخب الكاميروني الذي أثيرت حوله ضجة كبيرة مؤخراً.

وحرص إيتو على أن يكون أول الوافدين على شركة "وان أول سبورتس" الأمريكية التي شرعت في التسويق للقميص الجديد لـ “الأسود غير المروضة"، التي تعاقد معها الاتحاد الكاميروني مؤخراً خلفاً لشركة "لو كوك سبورتيف" الفرنسية.

ويبدو أن إيتو قد تعمد الظهور في الفيديو الذي نشره الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على حسابه في موقع "تويتر"، للرد على تقرير نشره موقع "غول" العالمي الجمعة الماضي، الذي أحدث ضجة بشأن إمكانية استبعاد الكاميرون من كأس العالم 2022.

وأرجع الموقع إمكانية استبعاد الكاميرون من المونديال إلى وجود ما أسماه خلاف بين الاتحاد الكاميروني وشركة "لو كوك سبورتيف" المصنعة لقميص المنتخب الكاميروني، حيث فسخ إيتو العقد مع الشركة الفرنسية، ليتعاقد قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم مع شركة "وان أول سبورتس"، وهو أمر شاقه عوار قضائي إثر اختصاص القانون الفرنسي لحل النزاعات بين الطرفين.

واستدل موقع "غول" بتصريحات المحامي الكاميروني كريستيان بومو نتيمباني الذي يستقر في باريس ويعمل وفق القانون الفرنسي لتأكيد احتمالية استبعاد الكاميرون.

وقال بومو نتيمباني في تصريحات نقلها موقع "أكتو كاميرون" الكاميروني: "أدعو الجميع إلى الهدوء، القانون الفرنسي يحسم النزاع بين الاتحاد الكاميروني وشركة لو كوك سبورتيف وهي نقطة لابد من أخذها في الاعتبار".

وأضاف: "أدعو الطرفين للجلوس الآن وحل المسألة بشكل ودي أو أخذ قرار بشأن استمرار الشراكة".

وتابع: "رفض الاتحاد الكاميروني تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم".

تجدر الإشارة إلى أن قرعة مونديال قطر وضعت منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل، وصربيا، وسويسرا.

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