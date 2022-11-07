زين الدين زيدان يقترب من تحقيق حلمه

المصدر: وكالات

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بات الفرنسي زين الدين زيدان، قريباً من تدريب منتخب بلاده فرنسا، وهي الخطوة التي سعى لها طويلاً وكانت بمثابة الحلم، ورفض الكثير من العروض المغرية حتى يكون حراً، ويتمكن من قيادة الديوك في أي لحظة يتم استدعائه فيها.

وابتعد زيدان البالغ من العمر 50 عامًا، عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021 وتم ربط اسمه بالعديد من الأندية، لكن المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، رفض هذه العروض.

وذكر الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين من "esRadio"، أن زيدان سيتولى الإشراف على تدريب منتخب بلاده، بعد نهائيات كأس العالم في قطر.

ووفقاً للمعلومات الواردة عن الصحفي الإسباني، فإن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، قرر تعيين زيدان على رأس منتخب "الديوك"، خلفاً لديدييه ديشامب مهما كانت النتيجة المحققة في مونديال قطر.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن زيدان كان مستعداً لانتظار المنتخب الفرنسي مهما احتاج من وقت، لكنه الآن يتجه نحو استلام المهمة وخلافة ديشامب بعد انتهاء المونديال.

وتبدأ فرنسا مشوارها في كأس العالم، 22 نوفمبر الحالي ضد أستراليا، قبل مواجهة الدنمارك ثم تونس.

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