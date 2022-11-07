المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية عن عرض نادي ليفربول للبيع بشكل كامل، بعدما تغير موقف (مجموعة فينواي الرياضية) التي تملك النادي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ّذا أثليتيك" الإنجليزية، فإن مُلاك ليفربول قرروا عرض النادي للبيع بعدما رفضوا الأمر في الماضي، مشيرة إلى أنهم غيروا موقفهم وسيستمعون للعروض المقدمة.

وفي سياق متصل، أصدرت المجموعة المالكة لنادي ليفربول بياناً رسمياً خلال الساعات الماضية، جاء نصه على النحو الآتي:

"كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في الملكية وشائعات عن تغييرات في الملكية بأندية بريميرليغ، تلقت المجموعة بشكل متكرر إبداء الاهتمام من طرف ثالث يسعى إلى أن يصبح مساهماً في ليفربول، وسننظر في المساهمين الجدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كنادٍ أو لا، ولا تزال مجموعة فينواي الرياضية ملتزمة تمامًا بنجاح ليفربول داخل وخارج الملعب".

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