المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين ليفربول وريال مدريد، اللذان التقيا وجهاً لوجه في نهائي النسخة الماضية.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث تقام مباريات الذهاب يومي 14 و15 فبراير 2023، و21 و22 من الشهر ذاته، أما مباريات العودة ستقام أيام 11 و12 مارس 2023، و18 و19 من الشهر ذاته.

ويبحث ريال مدريد الحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية، وفي المقابل يأمل الريدز في الثأر لهزيمة الموسم الماضي.

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