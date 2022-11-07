نهائي مبكر بين الريال وليفربول.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية، ستكون على رأسها لقاء ناري بين ليفربول وريال مدريد، اللذان التقى وجهاً لوجه في نهائي النسخة الماضية.

ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا شهري فبراير ومارس 2023، حيث تم تقسيم الأندية المتأهلة لثمن النهائي إلى مستويين، الأول يضم متصدري المجموعات والثاني يضم أصحاب الوصافة.

وجاءت نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على النحو الآتي:

لايبزيغ الألماني × مانشستر سيتي الإنجليزي

كلوب بروج البلجيكي × بنفيكا البرتغالي

ليفربول الإنجليزي × ريال مدريد الإسباني

إيه سي ميلان الإيطالي × توتنهام الإنجليزي

آينتراخت فرانكفورت الألماني × نابولي الإيطالي

بوروسيا دورتموند الألماني × تشيلسي الإنجليزي

انتر الإيطالي × بورتو البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي × بايرن ميونخ الألماني

وكان ريال مدريد آخر من توج بدوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ليفربول في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مايو الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس.

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