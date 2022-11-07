بزيادة كبيرة عن العام الماضي.. مانشستر سيتي يحقق أرباحاً سنوية قياسية

المصدر: وكالات

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحقيقه لإيرادات وأرباح قياسية في بيانه المالي الصادر اليوم الاثنين.

وقال النادي "كرة القدم الجميلة كانت السبب الرئيسي لنجاحنا"، وتجاوزت الإيرادات البالغة 613 مليون جنيه إسترليني (693 مليون دولار) للعام المالي 2021-22، الرقم 570 مليون جنيه إسترليني (646 مليون دولار) المسجل في العام السابق لبطل الدوري الإنجليزي.

وزادت أرباح النادي والتي بلغت 41.7 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار)، الرقم القياسي السابق للنادي بأكثر من الضعف.

نسب فيران سوريانو الرئيس التنفيذي للسيتي، الفضل في النجاح المالي الذي حققه النادي للمدرب بيب غوارديولا، وقال "كان أداء عائداتنا القوي ناتجاً عن عدة عوامل، لكنه مدفوعاً في النهاية بكرة القدم الجميلة التي نقدمها، بات لدينا المزيد من المشجعين، والمزيد من الجماهير، والمزيد من اللاعبين، والمزيد من الشركاء الذين يريدون أن يرتبطوا بمانشستر سيتي تجارياً".

ومنذ شراء الإمارات للنادي عام 2008، أصبح السيتي أحد أقوى الأندية من الناحية المالية في كرة القدم العالمية، حيث فاز بـ 14 لقباً، ووقع مع بعض أفضل اللاعبين في العالم.

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