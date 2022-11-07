قبل انطلاق المونديال.. بايرن ميونخ يزف خبراً ساراً لمنتخب كندا

المصدر: وكالات

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قال نادي بايرن ميونخ إن إصابة ظهيره الأيسر ألفونسو ديفيز ليست بالسوء الذي كان متخوفاً منه في البداية، وإنها لن تحرمه من المشاركة مع المنتخب الكندي في كأس العالم 2022.

وعانى ديفيز البالغ من العمر 22 عامًا مما وصفه بايرن ميونخ، بشد في أوتار الركبة خلال المباراة التي شهدت فوز البايرن 3-2 على هيرتا برلين في الدوري الألماني، أول أمس السبت.

وقال بايرن إن الفريق الطبي أكد التشخيص، وإن مشاركة اللاعب الكندي الدولي في مونديال قطر ليست مهددة.

وأكد بايرن في بيانه، أن الدولي الكندي سيغيب عن آخر مباراتين للفريق قبل العطلة الشتوية، لكنه سيعود للحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم.

ويخوض منتخب كندا مباراتين وديتين استعدادا لمونديال قطر، واحدة ضد البحرين في المنامة 11 نوفمبر الجاري، والأخرى ضد اليابان بدبي 17 من الشهر نفسه.

وتلعب كندا في المجموعة السادسة بالمونديال، حيث تواجه بلجيكا 23 نوفمبر، ثم كرواتيا 27 نوفمبر، والمغرب 1 ديسمبر.

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