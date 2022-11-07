قبل تحدي استعادة القمة.. ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة

المصدر: وكالات

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سيغيب مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما مرة جديدة عن صفوف فريقه ضد رايو فايكانو الاثنين، في ختام المرحلة 13 من الدوري الإسباني حسبما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ولا يزال بنزيما يشعر بعدم الارتياح بعد إصابته في الفخذ الأيسر، وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق كأس العالم 2022.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة ريال مدريد ورايو فايكانو، أمس الأحد "لن يلعب (بنزيما) لأن المشاعر ليست جيدة، لقد تدرب الجمعة وبدا جيداً ثم واجه بعض المشاكل، لذا لن يكون متاحاً لمباراة الاثنين".

وعاد بنزيما إلى الملاعب في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي أمام سلتيك الأسكتلندي، بعدما غاب عن ثلاث مباريات بسبب إجهاد عضلي في فخذه الأيسر، حيث دخل في الدقيقة 62 بدلاً من البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال أنشيلوتي بعد تلك المباراة إن بنزيما يشعر بالسعادة وبالتالي سيكون متاحاً للمباراة ضد رايو فايكانو، لكن يومي السبت والأحد لم يتدرب الدولي الفرنسي مع زملائه، واكتفي بالتمارين الفردية.

ويتطلع ريال مدريد (32 نقطة) لاستعادة صدارة الدوري الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة بعد فوزه السبت على ألميريا بهدفين دون رد.

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