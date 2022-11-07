ثنائية صلاح أمام توتنهام تمنحه أرقام قياسية جديدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، العديد من الأرقام القياسية بعدما قاد فريقه للفوز على مضيفة توتنهام بنتيجة 2-1 أمس الأحد، بالجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفي فريقه في الدقيقتين 11 و40، بينما أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 70.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد وصل عدد الأهداف التي ساهم فيها صلاح مع ليفربول هذا الموسم بكافة المسابقات إلى 19 هدفاً، بواقع 14 هدفاً و5 تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة.

وأضافت الشبكة أن صلاح تخطى هذا الرقم مرة واحدة فقط خلال مواسمه الستة السابقة مع ليفربول، كانت موسم 2020-2021 عندما ساهم في تسجيل 28 هدفاً بعد خوض 20 مباراة.

أما شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أكدت أن صلاح هز شباك توتنهام على ملعب الأخير للمرة الأولى في مسيرته، ليرفع عدد الملاعب التي سجل فيها بالدوري الإنجليزي إلى 25 ملعباً، وأشارت الشبكة إلى أن ملعب "تيرف مور" الخاص ببيرنلي، هو الملعب الوحيد الذي لعب عليه صلاح ثلاث مباريات دون أن ينجح في التسجيل.

وقالت شبكة "سكواكا"، إن صلاح رفع رصيده إلى 14 هدفاً في كافة المسابقات هذا الموسم، ليأتي في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعبو الدوري الإنجليزي في كافة المسابقات، وراء النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 23 هدفاً، وأمام هاري كين صاحب الـ 12 هدفاً مع توتنهام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز