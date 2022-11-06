ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية صلاح في توتنهام

المصدر: البيان

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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وافتتح صلاح التسجيل لمصلحة ليفربول مبكرا في الدقيقة 11، قبل أن يضيف الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 40، ليرفع رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 6 أهداف.

وسجل هاري كين هدف توتنهام في الدقيقة 70 ليصل للهدف 11 هذا الموسم في البريميرليغ.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 11 أهداف.

ألكساندر ميتروفيتش، فولهام، 9 أهداف.

إيفان توني، برينتفورد، 8 أهداف.

لياندرو تروسار، برايتون، 7 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد، 7 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 6 أهداف.

روبرتو فيرمينو، ليفربول، 6 أهداف.

فيل فودين، مانشستر سيتي، 6 أهداف

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 6 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 6 أهداف.

جابرييل جيسوس، آرسنال، 5 أهداف.

جابرييل مارتينيلي، آرسنال، 5 أهداف.

باسكال جروس، برايتون، 5 أهداف.

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