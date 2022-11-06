أتلتيكو مدريد يواصل نتائجه المخيبة في الدوري الإسباني

المصدر: أ ف ب

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واصل أتلتيكو مدريد نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه إسبانيول 1-1 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل القطب الثاني للعاصمة في استغلال النقص العددي في صفوف ضيوفه الذين تلقوا ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعهم الأوروغوياني لياندرو كابريرا في الدقيقة 28 لعرقلته المهاجم ألفارو موراتا الذي كان في طريقه إلى الانفراد بالمرمى.

وعلى العكس من ذلك، نجح القطب الثاني لكاتالونيا في افتتاح التسجيل عبر سيرجي داردر في الدقيقة 62، قبل أن يتمكن البديل الدولي البرتغالي جواو فيليكس من إدراك التعادل في الدقيقة 78.

وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، لكنه بات مهددا بالتراجع إلى المركز الخامس في حال فوز شريكه السابق ريال بيتيس على ضيفه وجاره إشبيلية لاحقا، وريال سوسييداد على ضيفه فالنسيا لاحقا أيضا.

وهي المباراة الرابعة تواليا التي يفشل فيها أتلتيكو في تحقيق الفوز بعد تعادله المخيب أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-2 في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ما أنهى آماله في المنافسة على بطاقتي ثمن النهائي، ثم الخسارة أمام مضيفه قادش المتواضع وصاحب المركز قبل الأخير 1-2 في الدوري، والهزيمة أمام بورتو البرتغالي 1-2 والتي حرمته من مواصلة مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويلعب لاحقا أيضا فياريال مع ريال مايوركا.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء رايو فايكانو مع ريال مدريد.



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