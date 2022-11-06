دبي تستضيف 4 أندية عالمية في ديسمبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

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علمت «البيان» أن دبي سوف تشهد استضافة 4 أندية من إنجلترا وإيطاليا وفرنسا للمشاركة في بطولة ودية عالمية، تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 4 إلى 20 ديسمبر المقبل باستاد آل مكتوم في نادي النصر، وتضم البطولة فريقين من إنجلترا وفريقين من إيطاليا وفرنسا.

وستفصح الجهة المنظمة للبطولة التي تعد من أكبر البطولات العالمية وتحظى بجماهيرية كبيرة، لما تضمه من لاعبين عالميين مرموقين عن كل التفاصيل الخاصة بالاستضافة خلال مؤتمر صحافي عالمي يوم الأربعاء المقبل في نادي النصر، وسيتم خلاله الكشف عن أسماء الفرق واللاعبين الذين سيشاركون مع فرقهم، ورعاة البطولة وجدول المباريات وكل ما يتعلق بالاستضافة التي تحظى بدعم ورعاية مجلس دبي الرياضي وطيران الإمارات.

دور واحد

وعلم «البيان» أن البطولة العالمية ستقام بنظام الدوري من دور واحد، يتوج في نهايته الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط، وسط احتفالية كبيرة في الختام.

وأعدت الجهة المنظمة العديد من المفاجآت للجماهير المتوقع حضورها لمتابعة البطولة، ومشاهدة نخبة النجوم.

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